Birimlerin ihtiyaçları DÜAİM’den karşılanıyor

– Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜAİM), birçok birimin ihtiyacını dışa bağımlı olmadan cevap veriyor.

2020 yılında kurulan ve aynı yıl Orman Fakültesi binasında faaliyete geçen DÜAİM, kurulduğu günden bu yana üniversite için değer üretmeye devam ediyor. Bugüne kadar Düzce Üniversitesi’ndeki birimlerin çeşitli mobilya ve donatı elemanlarının, bakım, onarım, montaj ve üretim ihtiyaçlarının karşılanması gibi doğrudan üniversiteye katkı sağlayan merkez, Düzce Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan sokak hayvanları için; kulübe, yuva ve mama kaplarının imalatı gibi ayrı bir sorumluluk gerektiren çalışmalara da imza atıyor.

Bu yönüyle Düzce Üniversitesi için maddi ve manevi katma değer oluşturmayı ana felsefesi olarak belirlemiş olan merkez, birçok birimin ihtiyacına dışa bağımlı olmadan cevap verme yetkinliğini de gösteriyor. Mevcut akademik ve idari kadrosunun zaman içinde artması ile sadece üniversite içi değil, üniversite dışı paydaşlarla da iş birliği yapmak için gerekli temelleri oluşturma çalışmalarını sürdüren merkez, toplumsal sorumluluk adına da önemli çalışmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Merkez, çeşitli ahşap esaslı hobi kursları ile özellikle dezavantajlı olarak nitelendirilen kısmı engelli, yaşlı, kimsesiz, madde bağımlısı, aile içi şiddete maruz kalmış kişileri, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireyleri veya grupları ahşapla tanıştırarak, yapacakları çeşitli uygulamalar veya projeler ile onları rehabilite etmeyi ve yeniden topluma kazandırmayı hedefliyor.

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