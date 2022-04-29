El temizliğine dikkat çektiler

Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını enfeksiyonlardan korumak ve el hijyeni konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için hem sosyal ortamlarda hem de hastane ortamında en etkili, basit ve ekonomik uygulama olan el hijyeninin doğru uygulanmasının önemini vurgulamak amacıyla etkinlik yapıldı. Yataklı servisler girişinde ‘Güvenlik için birleşin: ellerinizi temizleyin’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte; broşür ve afişlerle el hijyeni konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ziyaretçilere ellerin bilek, avuç içi, parmak, parmak araları, el sırtı ve tırnak içlerini kapsayacak şekilde en az 20 saniye doğru yıkama ve ovalama tekniği uygulamalı olarak gösterildi.

Dünya El Hijyeni Günü'nün bu yılki temasının, hasta bakımında güvenlik ve kalite kültürü olduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yekenkurul, düzenledikleri etkinlikte hasta ve yakınlarından yöneticilere kadar her kademedeki insana, el hijyenine uyum davranışı ve tutumu kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Her 10 insandan birinde sağlık hizmeti alırken enfeksiyon geliştiğini dile getiren Yekenkurul, enfeksiyonların; sakatlığa, antibiyotik direncine, hastanede kalma süresinin uzamasına ve ölümlere neden olabileceğine işaret etti. Hayat kurtarmak için el hijyeni ve enfeksiyon kontrolünün önemine vurgu yapan Dr. Yekenkurul, kaliteli ve güvenli bakım için el hijyeni konusunda sağlık çalışanı, hasta ve yöneticilerin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

El hijyeninin bulaşıcı ve önlenebilir hastalıklara karşı alınan en etkili koruma yöntemi olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Enfeksiyon Kontrol Ekibine teşekkür etti.

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