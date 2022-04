15 bin tona yakın çöp toplandı Düzce’yi baştan aşağıya temizliyorlar

Düzce Belediyesi, 2022 yılının ilk çeyreğinde kentin tertemiz olması için onlarca ton atığı toplayarak geri dönüşüme kavuşturdu. İlk üç ayda 14 bin 546 ton çöp toplandı.

Düzce Belediyesinin 56 mahallesinin kentsel ve evsel temizliğinin yanı sıra hafriyat ve atıklarından da sorumlu olan Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 aylık çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Düzce’nin her noktasında her saat diliminde çalışma yürüten temizlik ekipleri 56 mahallede 2022 yılının ilk 3 ayında 14. 546 ton evsel atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana arter ve sokakların yıkama çalışmalarını da aksatmıyor. İki vardiya halinde çalışan ekipler, gündüz mahalle ana arterleri ve pazaryerlerinde gece ise şehir merkezi cadde ve sokaklarında ile cami bahçelerinde yıkama işlemi yapıyor. Ekipler haftalık 25 km uzunluğundaki hattı su ile arındırırken, bir haftada 56 Bin metrekarelik alanı yıkayıp temizleyerek bir sonraki haftaya hazır ediyor.



Günlük 40 ton atık toplanıyor

Bahçe atığı ve molozların şehrin görüntüsünü bozmaması için titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü, gelişigüzel atılan evsel ve bahçe atıklarını düzenli olarak topluyor. Ekipler yılın ilk üç ayı içinde günlük 40 ton atık topladı.

Müdürlük, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün her mahallede topyekun temizlik çalışması başlatılması yönündeki projesini de hayata geçirdi. 12 kişiden oluşan ekip, her hafta bir mahalleye girerek dip köşe temizlik yapıyor. 12 kişilik ekip 3 ay içinde mahallelerde belirli periyotlarda köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan ekipler, vatandaşların sosyal hayatının önemli parçalarından biri olan parklarda da her gün temizlik çalışması yürütürken büyük parklarda sürekli temizlik personeli bulundurarak parkların ve sosyal alanların temiz tutulmasını sağlıyor.



381 konteynır dağıtıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü, 565 şikayet ve talebe müdahale ederken 381 çöp konteynırını dağıtıp 73 adet yıpranmış konteynırı da tamir etti.

Düzce Belediyesi, çevrenin ve toprağın kirletilmemesi için başlattığı sıfır atık projesine de büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl mahallelere konuşlandırılan 4 adet mobil atık getirme merkezinde 3 ay içinde 6. 5 ton ambalaj kâğıdı toplandı. Ayrıca 129 iç mekân 6 dış mekan olmak üzere Düzce’nin dört bir yanında oluşturulan atık pil toplama noktalarından 150 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Elektrikli ve elektronik atık toplama merkezlerinden de 333 kilogram atık toplayarak lisanslı geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldı.



632 öğrenciye eğitim verildi

Düzce Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü, atıkların kontrolü, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sıfır atık ile daha yaşanabilir bir dünya için il genelindeki okullara sıfır atık eğitimleri de verdiğini açıkladı. 3 ay içinde 632 öğrenciye eğitim verilirken eğitimlerle öğrencilerin çevreye ve doğaya daha duyarlı olması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.