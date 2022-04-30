İki yılın ardından esnaf bayramdan umutlu Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı: “İki seneyi aşkın pandemi ile boğuştuk, bugünleri özlemişiz”

– Korona virüs salgınında iki yıl boyunca Ramazan Bayramı’nda kapalı kalan esnaf, salgının hafiflemesi ile birlikte bayram sevincini yaşamaya başladı. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, “2 seneyi aşkın pandemi ile boğuştuk bugünleri özlemiştik, umutluyuz” dedi.

Pandemi sebebiyle uzun süre dükkanı kapalı kalan ve bayramlarda dükkanlarını açamayan esnaf, iki yılın ardından aşı ile birlikte salgındaki azalmayla beraber bayram öncesinde vatandaşlar ile buluşmaya başladı. Esnaf bayramdan oldukça umutlu.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, “İki yıldır pandemi ile boğuşan bir esnaf teşkilatı vardı. İnşallah bunlardan kurtuluyoruz. Kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalktı. Demek ki hastalığın boyutları, mikrobun gücü çok fazla düştü demektir. Bu günler özlemişiz. Kayıplarımız çok, Türkiye’nin kaybı çok. Hepimizin var, esnafımızın var. Ama tamamlayacağız diye düşünüyorum. Toprak bize vermeye başladığında her yer yeşermeye başladığında bizim morallerimizde yeşerecek diye düşünüyordum. Bugün pazaryerine bakıyorum. Fiyatlar geçen haftaya göre yüzde yüz aşağıya çekilmiş. 1819 liraya salatalık kalmamış. Salatalık şu anda 67 liraya kadar düşmüş. Umutluyuz esnafımızın arasında geziyoruz. Ben iyi olacağı kanaatindeyim. Bu sürecin bana göre tarih olacağı kanaatindeyim. Aşılmaz diye bir şey yok diye düşünmüyorum. Bu bahar ile bayram ile beraber bizim morallerimiz yüksektir iyi olacağına inanıyorum. Ticari alışverişlerin güzel olacağına inanıyoruz. Kötümser olmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

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