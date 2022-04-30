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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temiz bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekildi

İHA

Temiz bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekildi

Çevre temizliği ve yeşil doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan ve tüm birimlere yayılan “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliğinin 25.’si üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.
“Sağlıklı Toplum Temiz Çevreyle Başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’ndeki anlamlı sosyal sorumluluk faaliyeti, bu ay; Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle (DÜBİT) birlikte Meslek Yüksekokullarıyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, yollar, yeşil alanlar, duraklar, kampüs çevresi dikkatli ve itinalı bir şekilde temizlenerek toplumsal farkındalık oluşturuldu. “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği ile daha temiz bir dünya mümkün mesajı verilerek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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