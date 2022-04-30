Şifayı, Düzce Üniversitesi Hastanesinde buldu

Kalp yetmezliği bulunan ve riskli görüldüğü için ameliyat edilmeyen 67 yaşındaki hasta, şifayı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde buldu.

Mitral kapak yetmezliği tanısı olan Hanife Acar, günlük yaşamını kısıtlayıcı derecede nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik şikayetleri yaşıyordu. Ciddi ritim bozukluğunun tedavisi amacıyla 6 yıl önce kalp pili takılan hastaya, ameliyatı riskli bulunması nedeniyle dış merkezlerde medikal ve girişimsel tedaviler uygulanmış. Yapılan tedavilerden sonuç alamayan ve son zamanlarda şikayetleri daha da artan Acar, Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, öğretim üyeleri Dr. Melih Bal, Dr. Gökhan Tanrısever’in başında bulunduğu deneyimli sağlık ekibi, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından hasta için kalp kapak değişimi yapılmasına karar verdi. Kalp ve damar cerrahisinde bugüne kadar en riskli cerrahi yöntemleri gerçekleştirebilen uzman ekip, başarılı bir operasyona daha imza attı. Öğretim üyeleri, 67 yaşındaki hastaya aynı seansta, mitral kapak replasmanı ve triküspit kapak tamiri yaparak sağlıklı bir yaşama kavuşmasını sağladı.



“Artık eski hayatıma döneceğim”

Ameliyattan sonra sağlığına kavuşmaya başladığını ifade eden hasta Hanife Acar, “Kalp kapaklarımdan rahatsızdım. Yürüyemez olmuştum. 56 yıl tedavi için Adapazarı’na gittim. Çare bulamadılar. Ameliyatınız çok riskli, burada yapamayız dediler, İstanbul’a gönderdiler. Orada da ameliyatım riskli bulundu, sadece bir damarıma stent taktılar, ameliyat yapmadılar. Ancak hiçbir faydası olmadı, şikayetlerim gittikçe arttı. Çok fenalaştım. Nefes alamamaya başladım. Sonra İhsan Sami Uyar hocayı duyduk ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne geldik. Ameliyatım çok iyi geçti. İlgileri çok iyiydi, hepsine teşekkür ediyorum. Artık eski hayatıma döneceğim” dedi.

Mitral kapak hastalığının yıllardan beri devam eden bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, “Zaman içinde gittikçe ilerler, kalbin geometrisi ve akciğere giden damar yapısı bozulur. Akciğere giden damar içindeki basınç çok artarsa ameliyat yapılamaz. Bizim hastamız tam sınırdaydı” diye konuştu.

Mitral Kapak değişimi yapılmadığında hem kalbin hem de akciğerlerin yapısının bozulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Uyar, hastanın kalp yetmezliğine bağlı hayati tehlikesinin oluşabileceğine dikkat çekti. Ekokardiografik olarak kalp yapısı bozulan ve günlük aktivitesinde nefes darlığı yaşayan hastalarda kalp kapağı değişimi uygulandığını dile getiren Prof. Dr. Uyar, dünyada yapılan tüm tamir ve kapak ameliyatlarını rahat bir şekilde uygulayabildiklerini de sözlerine ekledi.

Operasyon geçiren hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar ve ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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