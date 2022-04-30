Başkan Özlü işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi noktasında alın teri döken, üreten, emekleriyle katma değer sağlayan işçilerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Faruk Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. Özlü mesajında, 1 Mayıs tarihinin Türkiye’de 2008 yılından bu yana resmen Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığını belirterek “Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi noktasında alın teri döken, üreten, emekleriyle katma değer sağlayan işçilerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum” dedi.

Düzce Belediyesi olarak işçi haklarına karşı hassasiyetle yaklaştıklarını, aynı şekilde işçi barışının en iyi uygulamalarının uygulandığı belediyelerin başında geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Özlü, şunları söyledi; “Belediye olarak en kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada emekçi kardeşlerimizin haklarının korunmasına yönelik adımlar atmayı da ihmal etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarında emeğe gereken değeri vermeyi ve onu koruyarak sürdürülmesini sağlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta belediyemizin emekçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günlerini kutluyorum.”

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