Yabancı uyruklu öğrenciler antik kente hayran kaldı

Eğitim için Düzce'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Konuralp Antik Kent’te yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Gezinin ardından şehre bir kez daha hayran kaldıklarını söyleyen öğrenciler, "Düzce’yi çok seviyoruz" mesajını verdi. Yabancı uyruklu öğrenciler geçtiğimiz günlerde, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret etti. Düzce Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği okuyan Uluslararası Öğrenci Birim Başkanı Muhammad Fashan, kentte ilk senesi olduğunu kaydetti. Düzce’nin çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Fashan, "Düzce’nin yemyeşil doğasında görkemli manzaraları akan nehirlerin sesleri şairlerin hayallerini zenginleştiriyor. Düzce halkının yaşam şeklini seviyorum. Düzce’nin verimli topraklara sahip olduğunu da söylemeliyim" dedi.



"Düzce uluslararası öğrenciler için harika bir yer"

Irak’ın Başkenti Bağdat’tan Düzce Üniversitesine uzanan yolculuğundan bahseden birinci sınıf öğrencisi Abdullah Konan Sulaiman ise "2018 yılında uluslararası öğrenci sayısı 570'ken bu sayı 2022 yılında 2 bin 200’e yükseldi. Son 2 yılda gerçekleşen bu artış Düzce’nin güzel ortamından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin eğitim sistemi de çok iyi. Bu bakımdan Düzce uluslar arası öğrenciler için mükemmel ve harika bir yer" diye konuştu.

Öğrencilerin gezinin ardından "Düzce’yi çok seviyoruz" mesajını verdi.

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