Düzcespor TFF 2. Lig'e yükseldi Kırmızı-lacivertliler uzun yıllardır hasret duyduğu şampiyonluğu ilan etti

– Düzcespor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 35. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Yomraspor’u 21 mağlup ederek, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

1999 Düzce depreminin ardından 20002001 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Düzcespor, 2. Lig özlemini Trabzon Yomraspor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Düzcespor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. 20172018 sezonunda PlayOff’lara kalarak finalde Bayrampaşaspor’a 32 kaybederek 2. Lig'e çıkma hayallerini kaybeden Düzcespor, bu kez şampiyonluğunu Yomra deplasmanında ilan etti. Trabzonspor Of İlçe Stadı'nda 21’lik galibiyet ile ayrılan Düzcespor, ligin 25’inci haftasında 75 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, Yomraspor ise 38 puanda kaldı.

Yıllardır 2. Lig'e çıkmak isteyen Düzce’nin cadde ve sokakları ise kırmızılacivert bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Düzce’ye dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 199899 sezonunda 3. Lig 4. Grubu MKE Kırıkkalespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak tekrar Türkiye 2. Ligi'ne yükselen kırmızılacivertli takım, 1999 Düzce depreminin ardından 20002001 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Liglerde mücadele etti.

2001 yılından bu yana bir çok kez 2. Lig playoff mücadelesi veren kırmızılacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 7 Mayıs tarihinde sahasında oynayacağı Çarşambaspor maçının ardından kupaya havaya kaldırması bekleniyor.

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