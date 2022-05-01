Enkazdan çıktı, 22 yıl sonra gelen başarı 22 yıllık hasret sona erdi, taraftarlar sokağa döküldü Düzcespor TFF 2. Lig'de

– Düzcespor, ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda Trabzon Yomraspor’u 21 mağlup ederek, şampiyonluğu garantilerken şehirde de bayram havası oluştu. Düzce depreminin ardından enkazdan çıkarak 22 yılın ardından şampiyon olan kırmızılacivertli takımın taraftarları bayrakları ve meşaleleri alarak sokaklara akın etti.

1999 Düzce depreminin ardından 2. Lig'de bulunan Düzcespor o sezon küme düşmeden muaf tutuldu. 20002001 sezonunun ardından tekrar 2. Lig’de mücadele eden kırmızılacivertliler, enkazdan çıkamayan 3. Lig'e düştü. 20022003 yılında 3. Lig'i 13. sırada tamamlayan Düzcespor, kuruluşundan beri profesyoneller liglerde mücadele eden takım ilk defa amatör kümeye düştü. 20072008 sezonunda Amatör Lig'de şampiyon olan Düzcespor, 5 sezonun ardından 3. Lige yükselmişse de 200910 sezonunda 3. Ligden düşerek 2010 senesinde kurulan Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye başladı. 201011 sezonunda BAL 11. Grup'ta yer alan kırmızı şimşekler, ligde 1 mağlubiyet almasına rağmen şampiyonluğu Ümraniyespor'a kaptırarak ligi 2. Sırada tamamladı. 20122013 sezon sonunda playout karşılaşmasında Akçakocaspor'a penaltılarda mağlup olan Düzcespor, Bölgesel Amatör Lig'e veda etti. 1 yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Düzcespor, 1 yıl sonra tekrar 3. Lig'e yükseldi. Kırmızılacivertli takım 22 yıldır hasret olduğu 2. Lig'e ise Trabzon Yomraspor deplasmanında ilan etti. Trabzon’da oynanan maçın bitmesinin ardından Düzce sokaklarında da ‘Şampiyon Düzcespor’ sesleri yükselmeye başladı. Evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızılacivertli takımın taraftarı Kırmızı Şimşekler, ellerine aldıkları bayrak ve meşalelerle sokaklara döküldü. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda yükselen şampiyonluk sesleri, Anıtpark meydanında kadar sürdü. Burada şampiyonluk turlamaları yapan bazı araçlar ise desteklerini korna çalarak gösterdi.

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