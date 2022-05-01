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Bayram arifesinde karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı yakalandı

İHA

Bayram arifesinde karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı yakalandı

– Düzce’de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçan zanlı ormanlık alanda yakalandı.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan’ı öldüren, araya girip olayı ayırmak isteyen oğlu Müslüm Alkan’ı yaralayan zanlı Durdu Alkan, olay yerinden kaçıp ormanlık alana saklandı. Yapılan çalışmanın ardından katil zanlısı jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı olarak bulundu. Zanlı kontrol amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.
Zanlı hastanedeki kontrollerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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