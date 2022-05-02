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Kentte çifte bayram yaşanıyor Depremde yıkılan Düzcespor, 22 yıl sonra yeniden 2. ligde Binlerce taraftar şampiyonluğu sabahlara kadar kutladı Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, "Büyük fedakarlıklarla şampiyonluk geldi"

İHA

Kentte çifte bayram yaşanıyor Depremde yıkılan Düzcespor, 22 yıl sonra yeniden 2. ligde Binlerce taraftar şampiyonluğu sabahlara kadar kutladı Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, "Büyük fedakarlıklarla şampiyonluk geldi"

– Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde mücadele eden Düzcespor, Düzce depremi sonrasında düştüğü 2. lige 22 yıl sonra yeniden çıktı. Şampiyonluk coşkusuna Trabzon Yomraspor deplasmanından dönen yönetim kurulu ve futbolcularda dahil olunca Düzce’de çifte bayram yaşandı. Şampiyonluk coşkusu sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Düzcespor, yaşadığı büyük depremin ardından düştüğü 2. Lige yeniden yükselmenin coşkusunu yaşıyor. Deplasmanda Trabzon Yomraspor ile karşılaşan ve maçtan 21'lik skor ile galip ayrılarak şampiyonluğunu garantileyen Düzcespor, küllerinden yeniden doğarak 22 yıl önce düştüğü 2. Lige yükselmenin coşkusunu sabahın ilk saatlerine kadar yaşadı. Trabzon'dan sabah saatlerinde kente gelen takım ile birlikte kentte çifte bayram yaşandı. Takım otobüsünü meşaleler ile karşılayan Kırmızı Lacivertli taraftarlar, futbolcular ve teknik heyet ile meydanda şampiyonluğu kutladı. Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasına Vali Cevdet Atay, Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Kırmızı Lacivert takımın şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Temsili şampiyonluk kupasını kaldırdılar
22 Yıl sonra 3. Ligde şampiyonluğu garantileyen ve 2. Lige çıkan Düzcesporlu futbolculara taraftar kupa sürprizi yaptı. Taraftarlar hazırladıkları temsili kupayı futbolculara verdi. Futbolcularda sahneden kupayı kaldırınca coşku ikiye katlandı.

“Büyük fedekarlıklarla şampiyonluk geldi”
Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu yaptığı açıklamada; “2 Buçuk senelik bu zorlu yolda meşakkatlerle uğraştık. Sağolsun yönetimimiz özel hayatlarından fedakarlık yaparak teknik heyetimiz, futbolcularımız çok fedakarlıklar yaptı sonunda bu başarı geldi. Bazı zamanlarda kaybettiğimiz maçlar oldu. Yılmadık, kenetlendik zorlu günlerde ayağa kalkmasını bildik. Bugünümüze şükürler olsun ki Düzcemize çifte bayram yaşattık. Çok mutluyuz. Bu kupa bütün Düzce'nin kupası” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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