Düzce, bayrama tertemiz girdi

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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram arefesi ve Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sebebi ile binlerce kişinin bulunduğu kent merkezinde sabaha kadar temizlik çalışması yaparak, şehrin bayrama tertemiz girmesini sağladı.

Düzcespor'un deplasmanda 21'lik galibiyet alması ile gelen şampiyonluk ile Ramazan Bayramı arefesi için sokaklarda alışverişlerde bulunan vatandaşlardan geriye kalan çöpleri temizlemek için Düzce Belediyesi hareteke geçti. Gece saatlerinde temizlik işleri müdürlüğü ekipleri sabaha kadar şehri bayrama hazırlamak için çalıştı. Anıtpark meydanı başta olmak üzere, Kızılay Meydanı, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sabaha kadar çalışan ekipler, şehri bayrama tertemiz hazırladı.

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