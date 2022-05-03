Düzceli sporcu Olimpiyatlar'da ikinci oldu

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Brezilya’da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda Düzceli Sabri Kıroğlu, Olimpiyat ikincisi olurken, Erkek kata milli takımı Olimpiyat Şampiyonu oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde devam ederken, Düzceli milli sporcu Sabri Kıroğlu’nun da bulunduğu Karate Milli Takımı Olimpiyat Şampiyonu oldu. Düzceli milli sporcu Sabri Kıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

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