Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya Üniversitesi:65

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi playoff çeyrek final maçında Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi'ni 6665 mağlup etti.
Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi playoff çeyrek final maçında Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. 1. periyodu 1621, ikinci periyodu 3235 Çankaya Üniversitesi önde tamamlandı. Üçüncü periyodu ise Düzce Atletik, 4847 önde tamamladı. Son saniyelere 3 sayı farkla giren Düzce Atletik, müsabakadan 6665 galip ayrıldı. Çeyrek final ikinci müsabakası 6 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabakadan Düzce Atletik galip ayrılırsa yarı finale yükselecek.
Çankaya Üniversitesi ise 2 sayı farkla kazanırsa tur atlayan taraf olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.