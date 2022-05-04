Düzceli kadınlara beceri kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceli kadınlara beceri kazandırılacak

İHA

Düzceli kadınlara beceri kazandırılacak

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Beyciler Mahallesindeki hizmete başlayacak olan Beyciler Mahalle Konağında iki farklı branşta kurs açacak.
Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK Düzceli kadınlara yeni bilgi ve beceriler kazandırarak meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da BELMEK kursları için yeni branşlar ve kurs noktaları ekleniyor.
7 farklı noktada 45 ayrı branşta kurs veren BELMEK 8. kurs noktasını bayramının ardından faaliyete geçirecek. Kısa bir süre sonra açılacak olan Beyciler Mahalle Konağında iğne oyası ve yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları açılacak. Kurslara başvurular ise Beyciler Mahalle konağında alınacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar 0380 514 25 44 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya Üniversitesi:65
YEREL HABERLER Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya ...
Bayramda da denetimler devam etti
YEREL HABERLER Bayramda da denetimler devam etti
Kiracı olarak girdiği evi soydu Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satarak kaçtı Ev sahibi Emirhan Bilek, “Ödeme yapmayınca, kameraları kontrol ettim” “Ev sahipleri kiracılarını araştırsın”
YEREL HABERLER Kiracı olarak girdiği evi soydu Boya yapmak için ...
Düzceli sporcu Olimpiyatlar'da ikinci oldu
YEREL HABERLER Düzceli sporcu Olimpiyatlar'da ikinci oldu
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
YEREL HABERLER AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
Düzce’de 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Düzce’de 3.1 büyüklüğünde deprem
Eşini öldürüp oğlunu yaraladı 'Bugün olmasa yarın olacaktı' dedi
YEREL HABERLER Eşini öldürüp oğlunu yaraladı 'Bugün olmasa yarın ...
Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi Boşanma arefesinde öldürüldü, köyünde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü ...
Düzce’de fındıkta külleme mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Düzce’de fındıkta külleme mücadelesi başladı
39 ton 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER 39 ton 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu ...
Şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ailelerine bayram ziyareti
Bayram sabahı eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Bayram sabahı eller semaya açıldı
Getirdiği sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik kamerasını çaldı
YEREL HABERLER Getirdiği sandalyeye çıkarak sitenin güvenlik ...
Düzce, bayrama tertemiz girdi
YEREL HABERLER Düzce, bayrama tertemiz girdi
Kentte çifte bayram yaşanıyor Depremde yıkılan Düzcespor, 22 yıl sonra yeniden 2. ligde Binlerce taraftar şampiyonluğu sabahlara kadar kutladı Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, "Büyük fedakarlıklarla şampiyonluk geldi"
YEREL HABERLER Kentte çifte bayram yaşanıyor Depremde yıkılan ...
Bayrama görevleri başında girdiler İtfaiyeciler, bayram namazını itfaiyede kıldı
YEREL HABERLER Bayrama görevleri başında girdiler İtfaiyeciler, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.