Güvenlik görevlisi hırsızı suçüstü yakaladı Tenis kortunda hırsızlık yapacaktı, güvenlik görevlisine yakalandı

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– Düzce'de tenis kortuna hırsızlık amacıyla giren şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 2 Mayıs Pazartesi günü Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nun yanında bulunan tenis kortunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli tenis kortuna hırsızlık amacıyla girdi. Bu sırada kameraları izleyen güvenlik görevlisi, şahsın durumundan şüphelenerek takibe aldı. Şüpheli, güvenlik görevlisi tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi. Diğer güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin birçok suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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