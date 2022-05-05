Düzce'de 708 aileye 722 bin 730 TL destek

– Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayında bin 708 ihtiyaç sahibi aileye 722 bin 730 TL nakdi yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının öz kaynakları ile Merkez ilçede ikamet eden ailelere Ramazan ayı süresince yardım eli uzatıldı. Bir ayda bin 708 ihtiyaç sahibi aileye 722 bin 730 TL nakdi yardımda bulunuldu. Sosyal market biriminden ise 520 haneye bin adet giyim yardımı, bin 800 haneye gıda kolisi ve 68 bin 500 TL değerinde 350 adet gıda çeki verildi.

Ayrıca süreli ve düzenli yardım faaliyetleri dahilinde toplam 7 milyon 782 bin 886 TL ödeme gerçekleştirildi.

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