Mart ayında ihracat 28.6, ithalat 21.1 arttı

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– Düzce’de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 28,6 arttı, ithalat yüzde 21,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 27 milyon 658 bin dolar, ithalat yüzde 21,1 artarak 27 milyon 460 bin dolar olarak gerçekleşti.

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