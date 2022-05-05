Kızılay bayramda onları unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay bayramda onları unutmadı

İHA

Kızılay bayramda onları unutmadı

– Türk Kızılayı Düzce Şubesi her zaman Kızılay’ın yanında olan ve desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalan Kızılay Düzce Şubesi bayramda da ziyaretlerde bulundu. Her zaman Kızılay Düzce Şubesine desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladılar.
Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın “Az çok demeden paylaşan tüm kalplerin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mart ayında ihracat 28.6, ithalat 21.1 arttı
YEREL HABERLER Mart ayında ihracat 28.6, ithalat 21.1 arttı
Düzce'de 708 aileye 722 bin 730 TL destek
YEREL HABERLER Düzce'de 708 aileye 722 bin 730 TL destek
Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu
Güvenlik görevlisi hırsızı suçüstü yakaladı Tenis kortunda hırsızlık yapacaktı, güvenlik görevlisine yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi hırsızı suçüstü yakaladı Tenis ...
Deklanşöre öğrenciler bastı Çekilen fotoğraflar okul bahçesinde sergilendi
YEREL HABERLER Deklanşöre öğrenciler bastı Çekilen fotoğraflar okul ...
"Batı Karadeniz'in Efesi'nde" heyecanlandıran keşif Yüzyıllar sonra bulundu, arkeologlar büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER "Batı Karadeniz'in Efesi'nde" heyecanlandıran ...
Düzceli kadınlara beceri kazandırılacak
YEREL HABERLER Düzceli kadınlara beceri kazandırılacak
Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya Üniversitesi:65
YEREL HABERLER Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya ...
Bayramda da denetimler devam etti
YEREL HABERLER Bayramda da denetimler devam etti
Kiracı olarak girdiği evi soydu Boya yapmak için anlaştı, evin eşyalarını satarak kaçtı Ev sahibi Emirhan Bilek, “Ödeme yapmayınca, kameraları kontrol ettim” “Ev sahipleri kiracılarını araştırsın”
YEREL HABERLER Kiracı olarak girdiği evi soydu Boya yapmak için ...
Düzceli sporcu Olimpiyatlar'da ikinci oldu
YEREL HABERLER Düzceli sporcu Olimpiyatlar'da ikinci oldu
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
YEREL HABERLER AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.