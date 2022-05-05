Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

Düzce Belediyesi şehir içi otobüsler Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verdi. 126 Bin Düzceli Şehir içi otobüslerinden 3 gün boyunca ücretsiz faydalandı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Düzce Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içi hizmet veren toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz ulaşım imkanı sundu. Vatandaşların Ramazan bayramında, mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için hayata geçirilen uygulama ile yaklaşık 126 bin yolcu ücretsiz ulaşımdan faydalandı.

Ramazan Bayramında ulaşım seferlerinin ücretsiz olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren yolcular; "Yapılan uygulama sayesinde ziyaret edeceğimiz yerlere ücretsiz olarak ulaştık. Normal günlerde seferler nasıl işliyorsa bayramda da aynı şekilde devam etti. Bizi mağdur etmeyen ve bu hizmeti ücretsiz sunan Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye ve tüm ulaşım personeline teşekkür ediyoruz" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.