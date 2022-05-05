Geleceğin bilim insanları bu merkezde yetişecek Başkan Özlü, Bilim Merkezi inşaatını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülke çapında 7.'si Düzce’de kurulacak olan Bilim Merkezinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Özlü, bilim insanlarının yetişmesinde Düzce Bilim Merkezi'nin önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Faruk Özlü'nün girişimleri ile Türkiye’de 6 tane bulunan Bilim Merkezinin 7.'si Düzce'de kuruluyor. İçerisinde sergi salonları, deney düzenekleri, kütüphane, bilim mağazası ile bilim atölyelerini barındıracak olan Bilim Merkezinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaları beraberinde başkan yardımcıları Serkan Yılmaz, Okan Kaltu ve Destek Hizmetleri Müdürü Barış Bayrak ile birlikte yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin gidişatı ile ilgili bilgi aldı. Eğitim konusunda hassasiyet gösteren ve bu konuda bir çok projeye imza atan Başkan Özlü, kurulacak olan Bilim Merkezi ile çocuk ve gençleri teknolojinin faydalı alanları ile küçük yaşta tanıştıracaklarını kaydetti.



19 Milyonluk dev yatırım

Amaçlarının çocuk ve gençlerin bilimin ışığında teknolojiler geliştirerek hem bölgemize hem de ülkemize faydalı bireyler olmasını sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Özlü, “Bunun yolunun eğitimden geçtiğinin bilinciyle beraber, kaliteli ve geniş perspektifli bir eğitimle katma değerimizi yukarılara çekecek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlamayı düşündüğümüz inşa çalışmalarının ardından iç dizaynı noktasında destek alacağız. Yaklaşık 19 Milyon TL’ye mal olacak bu büyük yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bilim merkezimiz ile Düzce’yi bilimin merkezi haline getireceğiz” dedi.

Çocukların bilimi çok daha farklı açılardan ele alması ve daha iyi anlamaları açısından Bilim Merkezinin önemine işaret eden Başkan Özlü, öğrencilerin burada deneysel ve uygulamalı eğitim ve etkinliklerle bilimi öğrenmelerini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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