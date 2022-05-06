12 kilometrelik çevre yolu Haziranda açılacak

Düzce Belediyesinin kent içinden geçen araç sayısının azaltılarak trafik yükünün hafifletilmesi ve Kuzey mahallelerin alt yapı sorunlarını en aza indirgemek amacıyla başlattığı Çamköy Hal Kavşağı arasındaki 12 kilometrelik çevre yolunun alt yapısı Haziran ayında tamamlanacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz sene şehrin Kuzey Kolektörünün oluşturulması ve çevre yolunun açılması için başlattığı alt yapı çalışmaları bir yıl gibi kısa sürede tamamlanıyor. Kuzey Batı Çevre yolunun, D100 karayoluna bağlanması ile AnkaraİstanbulZonguldak istikametine gidecek araçlar kent merkezine girmeyecek. Yeni çevre yolunun açılması için alt yapı çalışmalarını gece gündüz sürdüren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Çevre yolunun ikinci etabını da önümüzdeki ay tamamlayarak asfalta hazır hale getirecek.

ÇamköyKörpeşler hattında 5,5 kilometre kanalizasyon ve 5,5 kilometre yağmursuyu hattını bir ay içinde döşeyeceklerini belirten müdürlük ekipleri, Kuzey kolektör hattının da bu sayede tamamlanacağını kaydetti. 12 kilometre çevre yolunun yarısından fazlasının alt yapısını tamamlayan ekipler, önümüzdeki ay yolun asfaltlanması için ilgili birimlere teslim edecek.



Trafik yükü hafifleyecek

Öte yandan ArapçiftliğiÇamköy arasındaki 6 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı da eş zamanlı olarak ilerleyecek. 25 metrelik iki çevre yolunun da tamamlanması ile birlikte Düzce’nin transit trafik yükü de hafifletilmiş olacak. Bu çalışmayla şehir içerisindeki trafik azaltılarak, egzoz salınımından kaynaklı hava kirliliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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