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Mehteran konseri büyük ilgi gördü

İHA

– Düzce Belediyesi Mehteran takımı Millet Bahçesinde verdiği konser ile kulakların pasını sildi.

Mehteran konseri büyük ilgi gördü

– Düzce Belediyesi Mehteran takımı Millet Bahçesinde verdiği konser ile kulakların pasını sildi.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün en önemli figürlerinden biri olan Mehteran takımı, her Cuma günü Düzcelilere mini konser veriyor. Düzce’nin en işlek ve uğrak mekanı haline gelen Millet Bahçesinde mehteran coşkusu yaşanıyor.
Vatandaşlar her Cuma saat 14.00’te Millet Bahçesinde mehteran gösterisini izleyebiliyor.

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