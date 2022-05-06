Fen Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesi’ni gezdi

Düzce Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Fen Liseleri Arası Basketbol Turnuvası için Ülkemizin çeşitli illerinden gelen fen lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

80 fen lisesi öğrencisi ve 18 öğretmenden oluşan konuk heyet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yüzme Havuzu, Kütüphane ve Karavana’yı ziyaret ederek yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi’yle ilgili detaylı bilgiler edindi.

Fakültelerin bölümleri, eğitim öğretim faaliyetleri, laboratuvarları, sosyal ve kültürel etkinlikleri ve kampüs hayatı hakkında yol gösterici açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş ve Düzce Üniversitesi akademisyenleri, daha eğitim aşamasındayken öğrencilerine istihdam olanağı sağlayan ve sektöre nitelikli meslek profesyonelleri kazandıran “İstihdam Meleği” projesi hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Üniversite ve meslek seçimi başta olmak üzere birçok konunda merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşan konuk öğrencilere, Düzce Üniversitesi’nin; nitelikli eğitimi, teknolojik olanaklara sahip derslik ve laboratuvarları, avantajlı coğrafi konumu, ulusal ve uluslararası akademik başarılarıyla yükseköğretimde doğru adres olduğu vurgulandı.

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