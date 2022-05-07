Vali Atay'ın aile ziyaretleri devam ediyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı’nın ardından aile ziyaretlerine kaldığı yerden devam ederken, son olarak Çilimli’de ki aileleri ziyaret etti.

Düzce’de ihtiyaç sahibi aileleri bizzat ziyaret eden Cevdet Atay, Ramazan Bayramı’nın ardından aile ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan maddi ve manevi destek alan aileleri ziyaret eden Cevdet Atay, ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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