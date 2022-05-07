Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

– Düzce’de cezaevinden firar eden zanlı, bir günlük aramanın ardından polis ekiplerinin dikkati sonrasında yakalandı.

Düzce’de polislerin dikkati cezaevi firarisini yakalattı. Olay bayramın ikinci günü Düzce Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kişinin Hürriyetini Yoksun Kılma suçundan tutuklanarak cezaevine konulan İ.K. isimli zanlı, Ramazan Bayramı sebebi ile uygulanan açık görüş esnasında cezaevinden firar etti. Ekipler şahsın peşine düşse de zanlıyı yakalayamadı. Polis ekiplerine bildirilen olay sonrasında şehrin kentin dört bir yanında aranmasına başlandı. Körpeşler Mahallesi civarında şahsın yürüdüğünü fark eden ekipler, yakalamak isteyince kovalamaca başladı. 1510. Sokak üzerinde bir sitenin bahçesine giren zanlı, havaya açılan ateş sonucunda yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan zanlı ekiplerce Çilimli Cezaevine gönderildi.

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