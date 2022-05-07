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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’ye 40 milyonluk destek

İHA

Düzce’ye 40 milyonluk destek

AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 milyonluk destek aldıklarını söyledi.
AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İGM Başkanı Çiğdem Günal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya geldi. Bakanlık tarafından yapılacak yatırımlar ve desteklerin görüşüldüğü toplantı da Düzce’nin talepleri iletildi. Toplantı sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Keskin, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la yaptığımız verimli toplantı sonrasında Özel İdare vasıtası ile köylerimizde kullanılmak üzere içme suları için 30 milyon, çocuk oyun parkı ve çevre düzeni için 10 milyon toplamda 40 milyonluk bir destek aldık. Beton asfalt yapımında kullanılacak 3 milyon bütün çimento hibe ve 250 adet çöp konteyneri kazandırdık. Çilimli TOKİ konutlarında meydana gelen heyelan için kullanılmak üzere 1 milyon lira destek ve sıfır atık projesi çerçevesinde Çilimli Belediyemize 600 bin lira tahsis edilmiştir” dedi.
Mustafa Keskin ilçelerde yapılacak yatırımlara da değinerek; “Cumayeri İlçemizde Millet Bahçeleri projeleri için 500 bin lira, Akçakoca İlçemizdeki içme suyu isale hattı ve malzemeleri için 300 bin lira hibe desteği almış bulunmaktayız. Ayrıca Akçakoca ilçemizde yapılması planlanan Aqua Park için kredi talebini gündeme getirdik. Yatırımlar ve destekler konusunda Düzce’mize hizmet kazandırmak için gayret ettiğimiz tüm süreçlerde bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyor, aldığımız desteklerin Düzce’mize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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