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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet Kıraathanesi’nde şiir gecesi

İHA

Millet Kıraathanesi’nde şiir gecesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şiir ve müzik sevdalılarını Millet Kıraathanesinde buluşturdu. Şiir severler, şiirlerini kıraathaneye gelen misafirlere okuyarak dinleyenleri mest etti.
Düzce Sanat Edebiyat Platformu (DÜSEP) tarafından 2022 yılında hayata geçirilen ‘Şiir Dinletisi’ organizasyonu bundan sonra Millet Bahçesindeki Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilecek. İki kadim şair dostu Kadir Albayrak ve Hayrullah Altay’ın Düzce Sanat Edebiyat Platformu olarak düzenlediği dördüncü ‘Şiir Dinletisi’ organizasyonuna birçok sanatçı ve şiir dostu katıldı. Her ayın ilk Cuma günü Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilecek olan dinletiye Düzceliler katılabileceğini belirten şair Hayrullah Altay, “Düzce’ye hoş bir seda bırakmak istiyoruz. Güzel Şiir okuyan, edebiyatı seven öğrenci ve vatandaşlarımızı sanat ile buluşturmak istiyoruz. Düzce’de de böyle bir boşluk vardı. Elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Belediye Başkanımı Dr. Faruk Özlü de bize destek verdi. Kendisine ve belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Düzce Belediyesi ve Düzce Sanat Edebiyat Platformu tarafından düzenlenen gecede Şairler Kadir Albayrak ve Hayrullah Altay’ın yanı sıra Busenur Ergül, Sultan Tavşan şiirleriyle dinleyenleri mest ederken Hüseyin İlhan, Taha Arda Tezcan ve Şahin Şengül de bağlamalarıyla müzik ziyafeti verdi. Bağış Savaşçı, güçlü sesi ve türkülerle Düzceli sihirbaz Serkan Yazıcı da gösterisiyle Millet Kıraathanesini şenlendirdi. Düzce Belediyesi ve Düzce Sanat Edebiyat Platformu, her ayın ilk Cuma akşamı şiir ve müzik sevenleri Millet Kıraathanesine davet ederken edebiyata hevesli olan Düzcelilerin kendi eserlerini okumalarına destek verecek. Gecede Kadir Albayrak’ın Sonbaharı Kirletmeyin ve Güneşin Battığı Yere isimli kitapları da ücretsiz olarak davetlilere hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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