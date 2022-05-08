Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)

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TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Düzcespor´un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergen´in tansiyonunun düştüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-05-08 01:00:30



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