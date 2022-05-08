Bir annenin fedakarlık hikayesi 73 yaşında, hayatını 5 engelli çocuğuna adadı

Düzce'de yaşayan 73 yaşındaki Fatime Yikit, 5 bedensel engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Hayatını evlatlarına adayan Yikit, onlara sevgi ve şefkatle bakıyor.

15 yıl önce eşini kaybeden Fatime Yikit, 7 çocuğundan sağlıklı olan iki kızının da desteğiyle 2’si erkek 5 engelli evladına bakıyor. Havva, Adem, Nimet, Menşure ve Selim isimli çocuklarının temizlik, yeme içme gibi günlük ihtiyaçlarını gideren Yikit, onlara sevgi ve şefkatle bakıyor. Evlatlarının durumu kendisini kahretse de mücadeleyi hiç bırakmayan fedakar anne, zamanının büyük bölümünü engelli çocukları ile geçiriyor, onların yanından ayrılmıyor.



"Hastalıklarının çaresi yok"

7 çocuk annesi olduğunu söyleyen Fatime Yikit, "7 çocuğum var ama 5’i bedensel engelli. Zihinlerinde herhangi bir sağlık problemi yok ama yürüyemiyorlar. Hayatım onlarla birlikte geçiyor. Çocuklarımdaki engel, hemen hemen hepsi 13 yaşlarındayken hafif ağır işitme engelliyle başladı. Çocuklarım, 14 yaşına geldiğinde duymamaya başladı. Hastalıklarının çaresi yok. Rahatsızlıklarına bir teşhis konulamadı. Çocuklarım bazı hastanelerde tedavi gördüler ama teşhis konulamadı. Doktorlar bana 'Allah yardımcın olsun, bir çare bulamadık' dediler" dedi.



"Benim günlerim bazen ağlamakla geçer"

Hayatını çocuklarına adadığını belirten Yikit, "Benim hayatım çocuklarıma bağlı. Ben neredeysem çocuklarım orada. Çocuklarım neredeyse ben oradayım. Daha bir akşam misafirliğe gitmiş değilim. İlla gitmem gereken yer varsa en büyük kızım Elmas’ı çocuklarımın yanında bırakırım ve işimi hallederim" diye konuştu.

Fatime Yikit'in 44 yaşındaki engelli oğlu Adem ise annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

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