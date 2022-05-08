Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Milli Karateci Sabri Kıroğlu, Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarının ardından yurda döndü. Olimpiyatlarda ikincilik madalyası elde eden takım halinde de şampiyon olarak tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Kıroğlu’nu eşi ve Spor Akademisi yetkilileri karşıladı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karateci Sabri Kıroğlu, Brezilya’da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarını başarı ile tamamlayarak yurda döndü. Ferdi Kata'da gümüş madalya takım katada ise altın madalyayı ülkemize kazandıran Kıroğlu geçtiğimiz gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına indi. Sporcu kafilesi ile birlikte gelen Kıroğlu’nu eşi Öznur Kıroğlu, ailesi, eski sporcuları ile birlikte Düzce Belediyesi Spor Akademisi yöneticileri havalimanında karşıladı.



“Ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum”

Duygu yoğunluğu ve coşku dolu anların yaşandığı karşılamanın ardından konuşan Kıroğlu, “Yoğun duygular içerisindeyim. Mutluluğumu kelimelerle ifade etmem şu an için mümkün değil. Ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarımın yanına Olimpiyat ikinciliğini de eklemiş olmaktan ötürü mutlu ve gururluyum. Bu başarıları sürekli hale getirmek ve en yukarıda tutabilmek adına çalışmalarımı var gücümle sürdüreceğim. Bana inanan ve güvenen başta Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye, Spor Akademimizin Başkanı Muzaffer Leblebici’ye ve Spor Akademisi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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