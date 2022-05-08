16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

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– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde dolandırıcılık ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından köyünde yakaladı.

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile dolandırıcılık suçundan hakkında arama kaydı bulunan S.T’nin Sakarya’dan Düzce’ye geleceği ihbarını alan Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı köy girişinde yakaladı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs hakkında ayrıca Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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