Günübirlik evlere denetim

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– Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlene yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde arama kaydı bulunan 10 kişi ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Düzce’de huzur ve güven uygulaması dahilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı. Saat 10.0021.00 saatleri arasında yapılan denetimde 2 bin 125 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulanan 10 şahıs yakalandı, bir kişi hakkında adli işlem yapılırken 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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