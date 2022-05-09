Akçakoca Gastronomi Festivali başlıyor

– Akçakoca'da 1011 Mayıs tarihleri arasında Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Gölyaka Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı işbirliğiyle organize edilen, "Akçakoca Gastronomi Festivali", 1011 Mayıs tarihlerinde Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Mutfağında gerçekleştirilecek.

İki gün süresince; Türkiye’nin en ünlü şefleri, meslek profesyonelleri, farklı üniversitelerden akademisyenler, alanında uzman konuklar ve öğrenciler başta olmak üzere gastronomi alanına gönül verenler bu önemli organizasyonda bir araya gelecek. Birçok panel, etkinlik ve workshop uygulamasının gerçekleştirileceği festivalin, Türkiye'nin gastronomi alanına katkılar sunması bekleniyor.

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