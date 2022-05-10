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Reflektörünü tak görünür ol Traktör kazalarının önlenmesi için jandarma harekete geçti

İHA

Reflektörünü tak görünür ol Traktör kazalarının önlenmesi için jandarma harekete geçti

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olması muhtemel traktör kazalarının önlemek için harekete geçti. Ekipler sürücüleri uyardı, traktörlere reflektör taktı.
Havaların ısınmasıyla birlikte tarla, bağ ve bahçelerde de hareketlilik başladı. Ekim döneminin de gelmesi ile birlikte başta traktörler olmak üzere tarım araçları da trafiğe çıkmaya başladı. Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan hareketlilikte kazaların yaşanmaması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde traktörlerin ve özellikle römorklu traktörlerin trafikte görünür olması için çalışma başlatan ekipler, traktör römorklarına reflektör taktı.

Reflektörleri jandarma taktı
Çilimli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalarda traktör sürücülerinin trafikte sorunsuz ilerlemesi ve diğer sürücüleri tehlikeye sokmaması için traktör sürücülerine reflektör dağıttılar. "Koruma çerçevesi hayat kurtarır" projesi çerçevesinde ''Reflektör Tak, Görünür Ol'' Sloganıyla dağıtılan reflektörleri römorkların arkasına takılma şeklini de gösteren ekipler, ayrıca flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilmeye karşı koruma çerçevesi bulunup bulunmadığını da kontrol etti.

Sürücüler bilgilendirildi
Düzce Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ayrıca sürücülere yönelik olarak bilgilendirme çalışması da yaptı. Ekipler, traktör kazalarında, arkadan çarpmanın önlenmesi için, ışık donanımlarının çalışır durumda olması, traktör römorklarına üçgen reflektör takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğu konusuna dikkat çektiler. Tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2,55 metre ve 3,05 metre arasında veya daha fazla olan araçların günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerine yerinde bilgilendirme de yapıldı. Jandarma trafik ekipleri, yaptıkları eğitim çalışması sırasında üreten, üretilene değer katan, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçilerin canlarının yanmaması için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirttiler. Ekipler, kabin veya koruyucu çatı kullanımı, devrilme ve takla atma şeklindeki kazaların, ölümlü sonuçlanma ihtimalini dört kat düşürdüğünü belirterek sürücülerle birlikte traktör römorklarına reflektör taktı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

Minikleri de unutmadılar
Ekipler, etkinlik esnasında faaliyet alanındaki minikleri de unutmadılar. Jandarma Trafik ekipleri, küçük misafirlerine boyama kitabı, şapka, kırmızı düdük ve çikolata ikramında bulunarak onlardan özellikle emniyetli yolculuk yapılması konusunda traktörlere binip yolculuk yapmamaları sözünü aldı.

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