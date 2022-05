Uluslararası öğrencilerden ahde vefa

Düzce Üniversitesinde eğitim görmek için ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler Düzce’de kendilerine her konuda yardımcı olan Dilek Şen’i unutmadı. Yabancı öğrenciler, Şen’i evinde ziyaret ederek hep birlikte unutulmaz gün geçirdiler.

Eğitim örmek için ülkelerinden binlerce kilometre uzaktan Düzce’ye gelen uluslararası öğrenciler, burada kendilerine sahip çıkan ve yardımcı olanları unutmuyor. Bu çerçevede günlük yaşamda her an yanlarında olan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği yardımlar Koordinatörü Dilek Şen’i evinde ziyaret eden yabancı öğrenciler, burada sohbet ettiler. Düzce Göç İdaresi Müdürü Seyhan Akyüz ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından Sibel Şahin’in de yer aldığı ziyarette yabancı öğrenciler ülkeleri ve ülkelerinde yaşamları hakkında bilgiler de verdiler. Uluslararası öğrenciler ziyaret ile unutulmaz bir güne imza attılar.

Yabancı öğrencilere evini açan ve onları dinleyen Dilek Şen "Çok güzel bir etkinlik oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, ailelerinden eğitim almak için Düzce’ye gelen öğrencilerle unutulmaz bir gün geçirdik. Buradan ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ile ülkeleri arasında köprü olacak bu misafirlerimize evimin kapılarını açmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Öğrenciler, sohbetin ardından yardımları için Dilek Şen’e teşekkür ederek ayrıldılar.

