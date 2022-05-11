Eski kapılar sanat eserine dönüşüyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eski evlerin kapıları usta ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu resim öğretmenleri Gülhan Çetinbaş ve Çiğdem Alışkın, eski evlerin kapılarını yağlı boya kullanarak canlandırıyor. Öğretmenlerin çalışması vatandaşların da ilgisini çekiyor. Evlerinin kapılarını boyatmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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