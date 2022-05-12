111 kilo atık pil topladılar

– Düzce’nin Gümüşova İlkokulunda öğrenciler 111 kilo 258 gram atık pil toplayarak 40 bin metreküp toprağı korumuş oldu.

Sıfır atık geri dönüşüm projesi dahilinde ödüllü atık pil toplama yarışması yapıldı. Gümüşova İlkokulu öğrencileri okul olarak toplamda 111 kilo 258 gram atık pil topladı. 4D sınıfı öğrencileri 46 kilo 718 gram ile en fazla pil teslim eden sınıfımız oldu. Bir pilin 4 metreküp toprağı kirletebildiği düşünüldüğünde öğrenciler topladıkları pillerle yaklaşık 40 bin metreküp toprağı korumuş oldu.

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