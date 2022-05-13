DÜFest 2022 coşkusu devam ediyor Ezginin Günlüğü gençleri coşturdu

Düzce Üniversitesi tarafından, öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Düzce Üniversitesi Öğrenci Festivali’nin (DÜFest 2022) ikinci günü yine birbirinden eğlenceli ve keyifli anlara sahne oldu.

Daha önce farklı adlarla gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez DÜFest 2022 adıyla düzenlenen öğrenci festivalinin ikinci günü Akademik Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası maçlarıyla başladı. Birbirinden çekişmeli maçların yaşandığı turnuvada Düzce Üniversitesi öğrencileri, uzun bir salgın süreci sonrasında özlemini çektikleri futbol müsabakalarında ter dökerek başarı için kıyasıya mücadele etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki DÜFest 2022’de; sergiler, yarışmalar, halk oyunları, rodeo, İzci ve Dağcılık Toplulukları gösterileri, Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu showları gibi sayısız etkinlik ve sürprizlerle öğrenciler tam bir şenlik havası yaşadı.

Öğrenci topluluklarını ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle sohbet ederek bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda her zaman destek olacaklarını ifade etti.

DÜFest 2022 dahilinde Düzce Üniversitesi öğrenci gruplarının gerçekleştirdiği canlı müzik programları ve DJ performansları, festival alanını dolduran öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Günün son etkinliğindeyse ülkemizin önde gelen müzik gruplarından Ezginin Günlüğü sahne aldı. Geçmişten günümüze birbirinden değerli eserlerini seslendiren gruba, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kusursuz bir sahne performansı sergileyen Ezginin Günlüğü’nün şarkılarına coşkuyla eşlik eden öğrenciler, müzik ve eğlenceyle dolu, unutamayacakları ve hayatlarında güzel bir hatıra olarak kalacakları bir bahar akşamı yaşadı.

Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Ezginin Günlüğü grubuna teşekkür plaketi ve çiçek takdim ederken, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar iki yıldır salgın süreci nedeniyle öğrencileri etkinlik alanlarında birlikte görmeyi özlediklerini ifade ederek gençlerin öğrencilik yıllarının kıymetini bilmelerini, Düzce Üniversitesi’ni, akademisyenleri ve bu güzel anıları unutmamalarını tavsiye etti.

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