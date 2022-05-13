Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

– Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, D100 Karayolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Erkahraman idaresindeki traktör, seyir halinde olan Ç.D. yönetimindeki 34 SP 8541 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alaattin Erkahraman Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Ç.D. ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkahraman'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.