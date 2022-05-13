Öğrencilere kariyer planlaması anlatıldı

Düzce'de kısa süre sonra iş hayatına atılacak olan meslek yüksek okulu son sınıf öğrencilerine İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, iş hayatı ve kariyer planlaması ile ilgili bilgiler verdi.
Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören ve kısa süre sonra iş hayatına atılacak olan öğrencilere iş hayatında karşılaşacakları zorlukları, sorunları ve çözüm yollarını anlatmak için seminer düzenlendi. İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar'ın yüksek okul konferans salonunda verdiği seminere 200 öğrenci ve SGK Müdürü Necmi Köroğlu katıldı. Öğrencilere ayrıca CV hazırlama ve mülakat teknikleri konularında ayrıntılı sunum yapıldı.
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