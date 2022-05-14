Öğrenciler okudu, ödülü kaptı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce ŞükranSedat Şenkardeşler Ortaokulu, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği ‘Okudukça Büyüyorum’ projesinin ödül törenini gerçekleştirdi.

Düzce’de öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması için başlatılan ‘Okudukça Büyüyorum’ projesini gerçekleştiren ŞükranSedat Şenkardeşler Ortaokulu’nda ödül töreni düzenlendi. En çok kitap okuyup özet çıkartan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve okulu yaptıran Hayırsever Şükran Öney törene katılım sağladı.

Kitap okuma kültürünü kazandırma adına yürütülen projede en çok kitap okuyan öğrencilere, bisiklet, tablet gibi hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.