Özel öğrencilere farkındalık eğitimi

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, Beyciler İlkokulu’nda özel öğrencilerle bir araya gelerek farkındalık eğitimi verdi.

Okullarda ki iş sağlığı ve güvenliğini arttırmak için Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerine başlayan ekipler, Beyciler İlkokulunu ziyaret etti. Burada özel öğrenim gören öğrenciler ile bir araya gelen personeller, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık eğitimi verdi. Kask ve yelekleri giyen öğrenciler ile okul içerisinde sağlıkları için yapması gerekenleri tek tek uygulamalı gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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