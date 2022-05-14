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Kantinler tek tek denetlendi

İHA

– Düzce'de okullarda bulunan kantinlerde sağlık denetimi yapıldı. Okul gıdası logosu ve hijyen konularında yapılan denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

Kantinler tek tek denetlendi

– Düzce’de okullarda bulunan kantinlerde sağlık denetimi yapıldı. Okul gıdası logosu ve hijyen konularında yapılan denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu Düzce genelinde ki okullarda bulunan kantinlerde denetimler gerçekleştirmeye başladı. Tarım ve Orman ve Sağlık Müdürlüklerinin de katıldığı denetimlerde okul kantin işletmeleri tek tek denetlendi.
Kantinlerde satılan ürünlerde okul gıdası logosu aranırken, hijyen konularında da denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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