Zorunlu e-fatura için bir araya geldiler

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yeni dönem zorunlu efaturaya geçiş süreçlerine yönelik çözümler sunduklarını ve işletmelere daha güçlü altyapı sunabilmek için Uyumsoft ile iş ortaklığı konusunda anlaştıklarını belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığından yayınlanan karar ile turizm, inşaat, emlak ve otomotiv gibi bazı sektörlerin 1 Temmuz’da zorunlu olarak efatura sistemine geçmesi gerekiyor. 2005’ten beri İşletmelerin ticari yazılım programı ihtiyaçlarına çözümler sunan Bilsoft Yazılım, işletmelere daha iyi bir çözüm sunmak için Uyumsoft ile çözüm ortaklığına gitti.

Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, KOBİ'lere sunulan edönüşüm, efatura, earşiv ve eirsaliye çözümlerinin daha çeşitli hale getirilmesi için Uyumsoft ile anlaştıklarını belirterek çok yakında daha fazla KOBİ’nin de zorunlu efaturaya geçiş yapacağını vurguladı.

Ahmet Veli, “2022 Mali Yılında fatura limitlerinin düşürülmesi ile KOBİ'lerin efatura kullanma yükümlülükleri yeniden belirlenirken, 2023 yılına kadar bu limitler daha da düşürülecek. Halihazırda Türkiye'de ortalama 3,4 milyon KOBİ bulunuyor. Bunlardan sadece 400 bin tanesinin edönüşüm geçirdiğini biliyoruz. Bu sayı bu yıl neredeyse ikiye katlandı ve gelecek yıl daha hızlı bir dönüş bekliyoruz. Artan taleplere sorunsuz cevap verebilmek adına Bilsoft Yazılım olarak önemli işbirlikleri ile efatura alt yapımızı daha da güçlendirdiğimize inanıyoruz. Türkiye'nin bu alandaki en önemli markalarından Uyumsoft ile yaptığımız ortaklık, küçük işletmelere yönelik çözümlerimizi genişletmemizi sağlıyor. Anlaşma sürecinin ardından sistem entegrasyonumuzu tamamlayarak Bilsoft kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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