Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Rahman Çabuker’in babası Celal Çabuker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Rahman Çabuker’in babası Celal Çabuker tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çabuker, öğle namazına müteakip Şehitlik Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Eski Belediye Başkanı İsmail Bayram, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, MHP il Başkanı İlhami Caboğlu, CHP il Başkanı Semih Cemşit ve Çabuker’in sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.