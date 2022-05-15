Otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı: 5 yaralı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri otomobilin refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Yahyalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UC 116 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki 4 kişi araçtan savrulurken, 1 kişi ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.

OTOSTOP YAPMIŞLAR

5 kişinin yaralandığı kazada üniversite öğrencilerinin otostop yaparak araca bindikleri öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-05-15 00:13:40



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