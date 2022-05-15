Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve direği devirerek durabildi: 1'i ağır 5 yaralı Otomobilde sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

– Düzce’de kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobil refüjde bulunan ağaç ve direği devirerek durabilirken 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Kalıcı Konutlar bölgesine gitmekte olan Turan B. idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi savrularak takla atmaya başladı. Otomobil, refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Turan B. ile yolcu olarak bulunan Berşan U., Asaf S., Ahmet Ö ve Eren E. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

1 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde Ahmet Ö. ise sıkıştı. Ahmet Ö.’yü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından çıkartarak ambulansa taşıdı.
Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil ...
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
YEREL HABERLER DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
Yılmaz Eczacıları unutmadı
YEREL HABERLER Yılmaz Eczacıları unutmadı
Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi
YEREL HABERLER Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi
Düzce’nin kütüphanesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Düzce’nin kütüphanesinde çalışmalar sürüyor
Yedek stadın tribünleri boyanıyor
YEREL HABERLER Yedek stadın tribünleri boyanıyor
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi Serpil Dere: “Herkes toprağını değerlendirmeli, insanlar hazıra yönelmiş”
YEREL HABERLER Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik ...
3,5 ve 5 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
YEREL HABERLER 3,5 ve 5 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarla ...
Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu'na büyük ödül
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu'na büyük ödül
Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat Uzm. Dr. Eda Haşal: "Paraben ve paba içeren ürünleri kullanmayın"
YEREL HABERLER Kozmetik ürünü seçerken bu içeriklere dikkat Uzm. Dr. ...
Zorunlu e-fatura için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Zorunlu e-fatura için bir araya geldiler
Kantinler tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Kantinler tek tek denetlendi
Özel öğrencilere farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Özel öğrencilere farkındalık eğitimi
Boğaziçili öğrencilere ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Boğaziçili öğrencilere ilk yardım eğitimi
Öğretmenler sertifikaları yeniliyor
YEREL HABERLER Öğretmenler sertifikaları yeniliyor
Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Satrançta Düzce, Türkiye Şampiyonu oldu
Öğrenciler okudu, ödülü kaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler okudu, ödülü kaptı
Öğrencilere kariyer planlaması anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer planlaması anlatıldı
Başhemşire Şen “Güçlendirilmiş hemşirelik gücü önemli”
YEREL HABERLER Başhemşire Şen “Güçlendirilmiş hemşirelik gücü ...
Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Temel iş sağlığı ve güvenliği semineri ...
Evcek’ten Düzcespor’a destek
YEREL HABERLER Evcek’ten Düzcespor’a destek
Özel bireylerin el emeği ürünleri ilgi gördü
YEREL HABERLER Özel bireylerin el emeği ürünleri ilgi gördü
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
YEREL HABERLER 3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.