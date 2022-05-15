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Temsili asker olacak özel bireylere asker kınası yakıldı Askere gitmek isteyen özel bireylere özel eğlence

İHA

Temsili asker olacak özel bireylere asker kınası yakıldı Askere gitmek isteyen özel bireylere özel eğlence

– Düzce'de 1 günlük temsili askerlik yapacak özel bireylere asker eğlencesi düzenlendi. Asker kınası da yakılan bireyler doyasıya eğlenirken, yakınları ise duygu dolu anlar yaşadı.
Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerin 1 gün askerlik yapmasına imkan tanıyan temsili askerlik görevine bu yıl Düzce'den 27 kişi katılacak. Bu çerçevede, Düzce Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Askerlik Şubesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde özel bireyler için eğlence düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen temsili asker eğlencesine, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ile özel bireyler ve aileleri katıldı.
Organizasyona katılanlar çalan şarkılar eşliğinde eğlendi. Eğlencenin yanı sıra özel bireylere asker kınası da yakıldı. Gençlerin mutluluğuna ortak olan aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.
Özel birey Güray Beşel’in annesi Canan Beşel, "2 oğlumu askere gönderdim ancak Güray'ın eğlencesinde çok duygulandım. Ben ilk karnesinde de çok ağladım. Şimdi askerlik zamanı, kınası yakılıyor. Onun için çok duygulandım. Onun için olan her şey de duygulanıyorum" dedi.

"Yeğenime asker kınası yakıldı, çok duygulandım"
Yeğenine asker kınası yakılan Fatma Uzun, "Yeğenim beni çok seviyor, bende onu çok seviyorum. Bugün asker kınası yakıldı. Bende duygulandım. Biz onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Engelli dünyaya geldi, bizim elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"Hayalim gerçekleşiyor"
Askere gitmeyi çok isteyen ancak bedensel engelli olduğu için askerlik görevini yapamayan 22 yaşındaki Mert Duman, "Kendimi bildim bileli askere gitmeyi çok istedim. Bu çok büyük hayalimdi. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Bedensel engelim var, yürümekte çok zorluk çekiyorum. Asker olacağım ve çok mutluyum. Bu mutluluktan ötesi yok. Hayalim gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.
Mert Duman’ın annesi Hanife duman ise "Oğlumun askere gitmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü çok büyük bir hasretimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiği için sayın valimize de çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok da duygulandım. Bana gerçekmiş gibi geldi. Keşke gerçek olsaydı, daha güzel olurdu. Vatani görevini yapar gelirdi, bende daha çok gurur duyardım. Yine de gurur duyuyorum. İyi ki var" dedi.

"Özel kardeşlerimiz pazartesi günü asker olacaklar"
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de, organizasyona ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Öztürk, "Özel bireylerimiz için kına eğlencesi yaptık. Özel kardeşlerimiz pazartesi günü asker olacaklar. Bizim örf ve adetlerimizde de asker eğlencesi vardır. Kınamızı yakar, gençlerimizi askere öyle göndeririz. Burada kına eğlencemizi gerçekleştirdik. Bizlerde çok duygulandık. İnşallah onları pazartesi günü asker kınalarıyla birlikte onları asker yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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